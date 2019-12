Bologna-Atalanta: 2-1



Skorupski 6: corre qualche rischio di troppo e infatti nella seconda frazione di gioco subisce gol. Alterna però anche un paio di buone parate.



Tomiyasu 6: il giapponese nel primo tempo appare spesso insicuro, spingendo poco sulla fascia. Si rifà nel secondo tempo con un assist perfetto per la testa di Poli.



Bani 6: la difesa manca di stabilità ma lui per parte di gara riesce comunque a tenere la situazione, in occasione del gol avversario può fare meglio così come i compagni.



Danilo 6: salva un gol già fatto sulla linea di porta ma sul finale si fa espellere, mettendo in difficoltà i suoi.



Denswil 5.5: i piedi sono buoni ma fatica a mantenere la posizione, perde spesso l’uomo per poi andare a cercare di recuperarlo affannando.



Poli 7: ci mette cuore e grinta, trovando il gol del momentaneo 2-0. Una partita ordinata e precisa, senza tanti errori.



Medel 5.5: si fa superare da Pasilic in occasione dell’azione che porta al gol nerazzurro, contrasta gli avversari ma manca di concentrazione.



(dal 18’ s.t. Svanberg 6: senza infamia e senza lode).



Orsolini 6: il siluro che colpisce il palo e porta al gol di Palacio è la fotografia della voglia di tornare ad essere protagonista. A volte fumoso ma comunque nei primi 45 minuti si fa notare.



(dal 45’ s.t. Mbaye: s.v.)



Dzemaili 6: appena sufficiente, rispetto alle ultime gare fa un passo indietro. Il contributo alla squadra infatti è minimo.



Sansone 6: parecchio altalenante, nel corso della partita si vede a tratti senza rendersi mai davvero pericoloso.



Palacio 7: segna il primo gol del Bologna portandosi dietro il peso dell’attacco, non è un attaccante puro ma di sicuro è un campione.



(dal 34’ s.t. Santander 5.5: entra per sostituire un Palacio stremato ma spreca subito un’occasione).





All. Mihajlovic 6.5: il Bologna torna a vincere al Dall’Ara, soffrendo ma tenendo duro per tutti i novanta minuti. Esattamente come il suo allenatore.