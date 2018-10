: sorpreso dal tiro di Marlon dalla gran distanza, non può nulla sul rigore di Boateng.: stende Sensi in area nel finale mandando all'aria i tre punti.: soffre molto Djuricic nel primo tempo, ma è sua la torre per Mbaye nella ripresa.: ruvido, fa a sportellate con Babacar tenendo sempre d'occhio Berardi. Bada al sodo.: dura tenere Di Francesco, anche perché da quelle parti si aggira pure Berardi. Illude il Bologna con un gol che assomiglia molto più a un liscio che a un tiro.: prezioso al quinto del primo tempo, quando in recupero disperato su Di Francesco vanifica l' occasionassima dell'ex compagno di squadra.: il solito Poli, un grande cuore non sempre accompagnato da altrettanta lucidità.: un solo acuto prima di lasciare il posto a Krejci: lo splendido tiro dalla distanza deviato in angolo da Consigli al decimo della ripresa.(27' st: funzionale al cambio di modulo): prova energica e di carattere. Da un suo traversone nasce il 2-1 del Bologna(dal 19' st: non incide, anche perché al suo ingresso il Bologna ormai si era abbassato e arroccato nella propria metà campo): subito in gol, dopo soli due minuti. Cicca al volo il possibile raddoppio a metà primo tempo, ma rimane finché è in campo uno dei più pericolosi del Bologna(dal 41' st: assist e palo nei primi cinque minuti di gioco. Poi tante sponde sbagliate e poca precisione. Nel finale si prende un buon tiro. Lottatore.All.: il suo Bologna non sbaglia l'approccio al derby, ed è preparatissimo sui calci piazzati, uno dei punti deboli dei neroverdi. Nella ripresa si chiude dopo il 2-1 e passa al 3-5-2. Viene beffato da un errore individuale di Calabresi che atterra in area Sensi.