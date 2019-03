Udinese-Bologna 2-1



Skorupski 6,5: salva il risultato con uno strepitoso intervento su Pussetto, tenendo a galla i suoi



Mbaye 6: prova piuttosto anonima, ma senza grossi errori. Subisce relativamente poco



Lyanco 5: Pussetto lo fa impazzire, lasciandolo sul posto più e più volte. Deve crescere



Danilo 5,5: l’ex della partita soffre soprattutto nella seconda fase di gara. Può dare di più



Dijks 5,5: nervosissimo per tutto il corso della gara, si fa anche ammonire nel finale di gara



Poli 5: gioca troppo con il pallone al limite della propria area di rigore, perdendolo e regalando il tiro dagli 11 metri all’Udinese



(dal 21’ s.t. Donsah 6: pochi minuti a disposizione)



Dzemaili 6,5: il gol del pareggio nasce da una sua grande invenzione; corre tanto e non lascia spazi alle ripartenze friulane



(dal 32’ s.t. Nagy 6: entra nel finale per aiutare i compagni in fase offensiva



Orsolini 6,5: sfrutta l’errore difensivo di Zeegelaar per regalare a Palacio una palla soltanto da spingere in rete. Convincente



Soriano 5,5: meglio nel corso del primo tempo, poi si perde un po’. Gli manca la continuità



(dal 36’ s.t. Sansone sv)



Palacio 6,5: rimette in vita i suoi dopo il vantaggio casalingo di De Paul. Si muove tanto



Santander 5,5: nel corso della prima frazione mette in difficoltà la retroguardia avversaria, poi si spegne e si becca pure un giallo





All. Mihajlovic 6: il suo Bologna gioca bene, ma non riesce a creare molte palle gol. Esce dal Friuli senza punti e la corsa salvezza ora si complica