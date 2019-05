Bologna-Napoli: 3-2



Skorupski 6: rimane tra i pali in occasione del primo gol del Napoli e lì può fare sicuramente meglio. Sul secondo può poco e nulla.



Mbaye 6: il più timido dei quattro dietro, fa sempre fatica a spingersi in avanti. Prestazione lineare e nulla più.



Danilo 6: guida il reparto con la solita costanza, cercando di contrastare le incursioni azzurre. Nel secondo tempo cala la concentrazione difensiva e il Napoli riporta momentaneamente in parità il risultato.



Lyanco 6.5: nonostante la giovane età, in difesa è sicuro come un leader. Altra buona prova per il difensore rossoblù che non ha paura di nulla.



Dijks 6.5: gioca una partita di spessore dando tutto e non risparmiandosi mai. Degna conclusione di una stagione da protagonista.



Dzemaili 7: il capitano rossoblù è ancora determinante, segnando il gol che vale il 2-0. Ottima prova che risalta le sue caratteristiche.



(dal 38’ s.t. Destro: s.v.)



Pulgar 6.5: motorino di centrocampo, detta le geometrie della squadra e permette al Bologna di creare diverse occasioni.



Soriano 6: un po’ fumoso rispetto al solito, crea qualche insidia all’avversario ma allo stesso tempo commette anche qualche errore.



(dal 38’ s.t. Svanberg 7: entra e fornisce l’assist per il gol decisivo).



Orsolini 6.5: non si tira mai indietro e dà il suo contributo alla manovra offensiva, peccato per l’occasione a fine primo tempo non concretizzata.



Palacio 7.5: l’assist per Santander vale il prezzo del biglietto, come sempre si dimostra fondamentale per i compagni e per il risultato.



(dal 41’ s.t. Krejci: s.v.)



Santander 8: due gol e un’assist, c’è poco da aggiungere. Una partita giocata nel migliore dei modi che porta il Bologna alla vittoria.





All. Mihajlovic 9: dopo la salvezza acquisita matematicamente sul campo della Lazio, il Bologna non si ferma e vince anche contro la seconda in classifica. Straordinario, non ci sono parole per descrivere la sua impresa.