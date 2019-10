Bologna-Sampdoria: 2-1



Skorupski 6: dopo un primo tempo da spettatore, nella seconda frazione di gioco la Sampdoria lo impegna abbastanza. Spiazzato dal tiro da 25 metri di Gabbiadini.



Mbaye 6.5: da sottolineare l’impegno e il sacrificio, gioca una buona gara senza arrendersi e cercando di resistere fino all’ultimo minuto tanto da trovare anche l’assist per il gol di Bani.



Bani 6.5: segna il gol della vittoria regalando una gioia a tutti i tifosi presenti, trasformandosi da difensore a goleador.



Danilo 6: l’esperienza oggi conta abbastanza, dietro a volte la difesa traballa ma fortunatamente non crolla.



Krejci 6: sulla fascia si districa come può e dà il suo contributo in entrambe le fasi. In crescita costante.



Poli 6: la prospettiva di tre gare in sette giorni lo porta a risparmiare fiato ed energia, peccato perché disputa un match col freno a mano tirato.



(da 26’ s.t. Schouten 6: senza infamia e senza lode, il tempo di prendere un giallo).



Dzemaili 6: poche idee ma regge l’urto con il compagno di reparto, anche se i duelli con Vieira sono spesso a favore di quest’ultimo.



(dal 22’ s.t. Santander 6: si fa carico del peso dell’attacco senza però riuscire a concludere).



Soriano 6.5: si inserisce lentamente ma quando lo fa porta al risultato, vedi azione per il gol di Palacio che vale tre punti.



Skov Olsen 6: scende in campo da titolare ma lascia il coraggio in panchina, appare troppo timoroso fin dai minuti iniziali della gara. Sicuramente da rivedere.



(dal 9 s.t. Orsolini 5.5: chiamato a dare supporto ai compagni, commette subito un errore in uscita che porta al pareggio dei blucherchiati).



Palacio 7: non è una punta ma è il pericolo numero uno del Bologna, segna il primo gol rossoblù dopo una gara da protagonista assoluto.



Sansone 6: leggermente sottotono nel corso dei novanta minuti, non incide particolarmente e anzi, oggi può fare sicuramente di più.





All. Mihajlovic 6.5: presente con le idee ma sostituito in panchina da Tanjga, schiera un Bologna inedito che però è in grado di sopperire alle difficoltà e portare a casa il risultato.