non del tutto sicuro nelle uscite, con almeno un gol che poteva evitare.unico che riesce a fare il doppio reparto con continuità e pericolosità sino a trovare un gol meritatissimo.tante incertezze e poca sostanza. Più di una volta si perde la marcatura e lascia spazi invitanti per gli avversari. Male.non inizia nel migliore dei modi, poi nel secondo tempo ci mette un poco di attenzione in più. Certo, ci si aspetta sicuramente di più da lui.: molto impacciato nelle chiusure, sbaglia spesso i tempi e vanifica l'azione dei suoi. Giusta sostituzione.(dal 68' s.t.ci mette un poco di velocità in più nelle giocate, anche se non sono sempre efficaci come vorrebbe.)secondo tempo del tutto diverso rispetto al primo. Più intraprendente e più presente nel vivo del gioco, anche rischiando qualcosa.alti e bassi per lui, in una serata che lo vede in una posizione ben marcata dagli avversari. Si lascia andare a qualche entrata dura.(46' s.t.gioca molto per i compagni e offre degli assist interessanti, come quello che poi porta al gol del pareggio.: non il solito giocatore, più stanco che altro. Poca corsa e tanta imprecisione.(dal 45' s.t.lì davanti non crea molti pericoli agli avversari, spesso letto in anticipo dai difensori veronesi.(dal 18' s.t.ci mette più velocità e crea spazi anche per gli inserimenti del compagno.)in attacco fa praticamente tutto lui. Assist, sponda e gol. Ancora sulla cresta dell'onda si mette sulle spalle la squadra e la porta al pareggio.(dal 46' s.t.: Bologna a doppio ritmo, più compassato per la maggior parte della gara, ma nei minuti finali cerca di farsi più pericoloso. I cambi hanno aiutato, anche se la fiducia in Palacio è imprescindibile.