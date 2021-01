Skorupski 6.5: para il rigore a Ibrahimovic ma poi subisce Rebic sulla ribattuta. Sempre sul pezzo, si trova a salvare la porta diverse volte.sulla fascia mostra le sue qualità migliori, spingendo in profondità e facendosi rincorrere spesso dagli avversari.per il francese è la prima da titolare, non delude nel primo tempo ma nel secondo commette il fallo di mano che porta al raddoppio rossonero.ottima tenuta fisica, Ibrahimovic lo tiene spesso impegnato ma lui prova a contrastarlo.commette ingenuamente il fallo che porta al rigore, la determinazione non gli manca ma la concentrazione sì.(dal 34’ stcon il suo ingresso il Bologna ritrova coraggio).motorino di centrocampo, prova ad innescare la fase offensiva e allo stesso tempo fa da filtro tra i reparti.(dal 22’ stfa quello che gli chiede l’allenatore, senza strafare).i duelli a centrocampo non mancano e lui è il primo a subire i falli, riesce però a combattere e a fornire la qualità necessaria per far girare il pallone.(dal 34’ stentra e segna, nient'altro da aggiungere).davanti inizialmente è quello più in partita, poi crea tanta confusione senza riuscire a concludere le occasioni che gli capitano.(dal 22’ stbuon impatto sulla gara, suo l’assist per Poli).l’intensità non manca, peccato però che non riesca ad accendersi e a brillare. Rimedia anche un cartellino giallo.ci mette la grinta ma deve recuperare la condizione, oggi ha la possibilità di farsi notare ma spreca l’occasione per il pari.(dal 22’ stutile per portare pressing sul finale).adattato al ruolo di prima punta, spalle alla porta tiene pochi palloni e si vede poco e niente.contro la prima della classe il Bologna gioca una partita discreta ma subisce comunque due gol. La pericolosità in attacco manca per tutto l’arco del match.