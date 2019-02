Bologna-Juventus: 0-1



Skorupski 6: si fa trovare pronto quando serve ma nulla può sul tiro di Dybala. Peccato.



Mbaye 5.5: gioca con timore e si nota, quel gol sbagliato davanti alla porta grida vendetta così come alcune lacune difensive.



Danilo 6: rimane concentrato per tutta la partita, coordinando la difesa e proteggendo finché può la retroguardia rossoblù dalle incursioni bianconere.



Helander 5: anticipa più di una volta Ronaldo nel primo tempo ma poi crolla verticalmente nel secondo, consegnando a Dybala la palla che porta al vantaggio bianconero. L’ennesimo errore che costa caro.



Dijks 6.5: bravo in fase difensiva, ottimo in fase offensiva dove cerca sempre di arrivare in fondo per servire gli attaccanti. Oggi per lui partita sontuosa.



Poli 6.5: un leone in mezzo al campo, contrasta l’avversario e si fa notare soprattutto nel primo tempo. E’ ovunque e incoraggia la squadra come un vero capitano.



(dal 33’ s.t. Donsah 6: mette minutaggio sulle gambe, dopo uno stop davvero lungo).



Pulgar 6: qualche piccola sbavatura, non tale da incidere sulla gara. Perde qualche pallone ma ne recupera diversi. Peccato per il giallo, salterà infatti la prossima gara contro l’Udinese.



(dal 39’ s.t. Falcinelli: s.v.)



Soriano 6: sfortunato tanto quanto pericoloso, anche oggi ha l’opportunità di segnare ma non riesce a finalizzare la rete. Il suo contributo è prezioso per i rossoblù.



Sansone 6: lo spirito di sacrificio non gli manca, è una spina costante nella difesa avversaria. Combatte tutta la partita tenendo alto il baricentro della squadra. Santander 6.5: domina nei primi 45 minuti, creando occasioni e impensierendola non poco. Parte subito bene con un tiro di poco alto sopra la traversa, continua per il verso giusto per tutta la durata del match.



Edera 5.5: un po’ impreciso soprattutto negli ultimi metri. Ci prova senza riuscire a concludere.



(dal 7’ s.t. Orsolini 5: tutto fumo e niente arrosto, oggi incide negativamente sulla gara).







All. Mihajlovic 6: il Bologna contrasta la Juventus nel primo tempo ma poi subisce nel secondo. Peccato, ancora una volta, uscire dalla partita sconfitti dopo una buona prestazione.