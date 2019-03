Bologna-Sassuolo: 2-1



Skorupski 6: si fa trovare pronto quando serve anche se viene chiamato in causa poco. Boga tira forte nel sette e lui non può nulla.



Mbaye 6: appare un po’ in difficoltà sia in fase offensiva che difensiva, strappa la sufficienza il suo compito in maniera elementare.



Danilo 6: fa muro con il compagno di reparto e la difesa regge bene fino ai minuti finali dove invece appare un po’ disattenta.



Helander 6: il salvataggio in area su Sensi vale da solo la sufficienza anche se, nel secondo tempo, commette qualche errore.



Dijks 6.5: la tenacia e la forza che mostra in campo sono invidiabili, ora il Bologna sulla fascia ha una sicurezza che negli ultimi anni è sempre mancata.



Dzemaili 6: arriva spesso con poca convinzione sul pallone, a centrocampo comandano per larghi tratti i neroverdi. Si rifà nel secondo tempo.



(dal 39’ s.t. Donsah: s.v.)



Poli 6: ci mette la grinta anche se fatica particolarmente contro questo Sassuolo. Alti e bassi nel corso del match.



(dal 22’ s.t. Pulgar 8: entra e va subito sul dischetto, segnando il primo gol rossoblù. Ci vuole coraggio e a lui di certo non manca).



Soriano 6: appare un po’ fuori dal gioco e la sua prestazione è lontana da quelle a cui ci ha abituato ultimamente. Si vede solamente a tratti.



(dal 48’ s.t. Destro 8: entra e segna. Null’altro da aggiungere). Orsolini 6.5: suo l'assist per il gol della vittoria, dopo una gara di sacrificio ma poca sostanza riesce a dare il suo apporto ai tre punti.



Sansone 6: le idee sono poche e quelle che ha non riesce a finalizzarle. Così come a volte crea confusione, altre volte regala perle come il passaggio di tacco per Palacio.



Palacio 7: utilizzato ancora come “falso nueve”, lotta contro gli avversari e trascina da solo la squadra. In fase di costruzione è fondamentale.





All. Mihajlovic 7: il Bologna vince giocando un primo tempo di bassa qualità e migliorando nettamente nel secondo. Rischiosa la scelta di far entrare Pulgar per battere il rigore ma alla fine ha ragione lui.