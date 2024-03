Bologna, le pagelle di CM: quante occasioni sciupate, poi arriva Fabbian! Calafiori è insuperabile

Carlo Alberto Pazienza

Empoli-Bologna 0-1



Skorupski 6: di fatto non è mai impegnato.



Beukema 6: rischia un po’ troppo in fase di disimpegno, ma rimedia sempre con esperienza e fisico.



(Dal 27’ st Corazza 6: aiuta la squadra a tenere alta la pressione).



Lucumi 6: non molto elegante ma sicuramente efficace.



Calafiori 7,5: non perde un contrasto che sia uno, in terra o in aria. Arpiona il passaggio di Marin e calcia il all’onestà che diventa buono per Fabbian.



Kristiansen 6: parte in sordina ma cresce con il passare dei minuti.



Ferguson 6: prova di grande sostanza, si nota meno del solito nella metà campo avversaria.



(Dal 34’ st Aebischer sv).



Freuler 6,5: dalle sue parti non si passa, praticamente non sbaglia un passaggio.



Urbanski 6: si muove bene tra le linee del centrocampo e della difesa.



(Dal 34’ Fabbian 7: entra alla grande e mette la firma su una vittoria pesantissima, forse storica).



Saelemaekers 5: tocca molti palloni, ma è poco concreto. Sciupa un’occasione colossale a tu per tuo con Caprile.



Ndoye 6: il più pericoloso del tridente titolare scelto da Motta.



(Dal 12’ st Orsolini 5,5: ingresso positivo, ma si mangia un gol incredibile per un giocatore con le sue qualità).



Odgaard 5,5: limitato da Walukiewicz, ha una sola palla gol, colpo di testa su buon cross di Saelemaekers, che manda sopra la traversa da due passi.



(Dal 27’ st Castro 6: occupa l’area dell’Empoli con determinazione).





All. Thiago Motta 7: la sua squadra cresce con il passare dei minuti, rischia di non vincere una gara dominata e poi trova un gol meritatissimo. Più che altro, non butta un pallone e dimostra uno stato di forma fisica e mentale davvero invidiabile.