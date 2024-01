Bologna-Genoa: 1-1



Ravaglia 5.5: Motta lo preferisce a Skorupski ma in occasione della punizione di Gudmundsson potrebbe essere più reattivo. Poi si riprende.



Posch 5.5: più impegnato in fase difensiva che in quella offensiva, subisce un giallo a causa di un fallo a ridosso dell’area di rigore che condiziona lui e la gara.



(dal 42’ st De Silvestri 7: entra e segna il gol del pareggio dopo pochi minuti).



Lucumi 6: la coppia con Calafiori funziona bene, sembra aver ritrovato fiducia nelle sue potenzialità.



Calafiori 6.5: in fase di possesso palla si fa avanti come gli chiede l’allenatore. Per il resto, la sua è la solita prova di sostanza.



Lykogiannis 6: meglio del compagno sull’altra fascia, qualche sbavatura ma anche letture importanti come quella su Frendrup che sventa un’occasione per gli ospiti.



(dal 9’ st Kristiansen 6: entra con l’obiettivo di supportare maggiormente la manovra offensiva e ci riesce).



Moro 5.5: non la sua migliore partita, anzi, è spesso imbrigliato nelle maglie avversarie. Da rivedere.



(dal 9’ st Aebischer 6: più sostanza e impostazione).



Freuler 6: bravo in fase di impostazione, ogni partita diventa sempre più leader del centrocampo.



Orsolini 6.5: rientra titolare e si fa subito sentire con un perfetto tiro di mancino che però viene bloccato da Martinez. Vuole imporsi, non trova il gol ma la sua presenza si sente.



Fabbian 5.5: sostituisce lo squalificato Ferguson ma oggi fatica a farsi notare, sembra giocare a nascondino per larghi tratti di gara. Peccato.



Urbanski 5.5: non incide troppo ma i difensori rossoblù gli lasciano poco spazio per creare delle occasioni determinanti. Può comunque far di più.



(dal 9’ st Saelemaekers 6.5: più vivace e attivo, suo l’assist per De Silvestri).



Zirkzee 6: oggi capitano del Bologna per la prima volta, non brilla come sempre ma a causa delle pressioni avversarie che lo spingono ad abbassarsi.





All. Motta 6: il suo Bologna prima lascia dominare l’avversario nel suo stadio e poi reagisce. Per fortuna non è troppo tardi e ci pensa De Silvestri a recuperare il risultato.