Bologna, le pagelle di CM: Saelemaekers cambia la gara, Motta supera il maestro!

Skorupski 6: arriva in tempo sulle palle defilate e improvvise di Lookman



Posch 5: subito ammonito, non riesce a intercettare e fermare Lookman e si ferma nello spogliatoio.



(Dal 1’ s.t. Lucumì 6: lo voleva l’Atalanta nella sua difesa, lo rimpiange).



Beukema 6: detta i tempi ai compagni



Calafiori 6: riesce a impedire a Kolasinac di segnare ma non a De Ketelaere di dominare l’area



Kristiansen 6: impegnato su più fronti, ha vita difficile con De Ketelaere e Zappacosta



Freuler 6: sia gli amici Pasalic che Koopmeiners non gli lasciano spazio per smistare palle ai compagni



Orsolini 6: ci prova dalla distanza, ma poi si spegne e Motta lo toglie.



(Dal 1’ s.t. Saelemaekers 7: dà la svolta alla partita, prende il rigore e inventa il secondo gol).



Fabbian 6,5: l’ex pallino di mercato dell’Atalanta smista le palle e aiuta i compagni con generosità



(Dall’ 11’ s.t. Urbanski 6,5: proietta la squadra in avanti con coraggio).



Ferguson 7: Djimsiti non lo lascia respirare ma appena può sorprende tutti con il gol dalla distanza.



Ndoye 6: poco pericoloso



(Dal 42’ s.t. Aebischer: sv).



Zirkzee 7: la sua velocità nelle ripartenze crea pericoli all’Atalanta, va in doppia cifra in campionato.



(Dal 36’ s.t. Odgaard: sv).



All. Thiago Motta 7: il suo maestro lo inganna cambiando diversi moduli a gara in corso, lui lo beffa nella ripresa.