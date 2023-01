– Incolpevole su gol di Beto. Nella ripresa mette più volte i guantoni sui tre punti. Miracoloso a pochi minuti dalla termine su Success.– Udogie, soprattutto nei primi 45', lo fa soffrire parecchio. Nel finale tira fuori il gol che vale tre punti e la sua partita cambia completamente.– Marcare Beto non è cosa facile. Perde di vista il portoghese e lui lo punisce con il gol del 1-0. Si fa perdonare salvando pochi minuti più tardi. Nella ripresa è più concentrato e preciso.– Si carica di un giallo insensato. Anche lui fatica in marcatura su un Beto in giornata.– Non perfetto i chiusura su Success nell'azione del gol del vantaggio bianconero. Qualche sbavatura di troppo. (Dal 74'– Lavora tanto, sia in chiusura ma anche in costruzione. Qualità nel passaggio come dimostra l'assist per il gol di Sansone che vale l'1-1.– Firma l’assist per il gol da tre punti di Posch. Nel complesso tiene testa ai centrocampisti dell'Udinese, anche quando si trova da solo a tenere in equilibrio la mediana felsinea.- Controlla bene Pereyra, senza mai concedergli spazio. Se il Tucu non si accende anche per merito suo.– Tanto lavoro sporco, dà una grossissima mano in fase di ripiegamento. Una quantità infinita di palloni recuperati. (Dal 74'.).– Due volte a tu per tu con Silvestri, sbaglia in entrambe le occasioni. (Dall'85'– Gioca in un ruolo non suo viste le emergenze. Da falso nueve fa una partita pazzesca, tenendo in apprensione la difensa bianconera. Segna e il VAR annulla, poi trova il pari che cambia la partita. (Dall'85– Ritrova la vittoria a Udine, con una squadra incerottata. Va oltre le assenze.