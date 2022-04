Bologna-Inter: 2-1



Skorupski 6.5: non copre il primo palo in occasione del gol nerazzurro ma poi si fa trovare pronto in altre circostanze.



Soumaoro 6: prestazione solida e attenta, rimane lucido per tutto l’arco del match.



Medel 6.5: torna titolare e lo fa con la carica di sempre, non molla infatti un centimetro contro Martinez e compagni.



Theate 6: qualche lacuna nel primo tempo, si riprende nel secondo supportando al meglio la squadra.

De Silvestri 6: Perisic non è facile da contenere, lui fa come può con sofferenza e carattere.



Svanberg 6: qualche palla persa di troppo ma la personalità non manca, sa quando e come farsi valere.



(dal 22’ Aebischer 6: segue le direttive senza deludere).



Schouten 6: può coprire meglio su Perisic in occasione del gol, un po’ impreciso in alcune situazioni ma sempre presente.



Soriano 6: prova lineare senza troppo da segnalare, si limita al compitino e poco altro.



(dal 22’ st Dominguez 6.5: qualità e sostanza).



Hickey 6: corre avanti e indietro sulla fascia, la sua è una presenza costante in entrambe le fasi.



Barrow 6: fumoso, si vede solo a tratti ma fornisce l’assist ad Arnautovic per il pareggio.



(32’ st Sansone 7.5: si nota sicuramente più del compagno, ancora una volta entra e segna).



Arnautovic 7: dopo l’assenza per squalifica torna al gol e mette in campo una prestazione esemplare. Bene così.



(dal 43’ st Orsolini: s.v.).





All. Mihajlovic 6.5: il Bologna inizialmente non entusiasma ma poi si accende e guadagna la vittoria contro una big.