Skorupski 7: incolpevole sul gol, bravo nella prima respinta su Insigne. Qualche indecisione sui rinvii, ma si dimostra sempre affidabile



Tomiyasu 7.5: gran terzino, spinge per tutta la gara sulla destra, crea costantemente problemi all'out mancino del Napoli, bravo in chiusura



Bani 6.5: gara complicata su Llorente, diverse volte lo spagnolo gli prende la posizione. Nella ripresa, complice il ritmo lento del Napoli, riesce a gestire meglio



Danilo 6.5: guida il reparto con autorevolezza, perde qualche uno contro uno, ma nel complesso disputa una buona partita



Denswil 6: gara accorta, scende poco, tiene gli ormeggi anche se Lozano gli crea qualche grattacapo



Medel 6: stringe il campo con la solita grinta. Ammonito, viene sostituito per evitare il pericolo inferiorità numerica (18' st Svanberg 6: buona gara di contenimento, svolge bene il compito assegnato)



Dzemaili 6.5: ottima gara, sfiora il gol in forbice, recupera diversi palloni, partecipa con continuità alle due fasi



Poli 6.5: partita tosta, gioca con tanta intensità, non sempre con la giusta lucidità. Non lesina, però, neppure una stilla di energia e crea i presupposti per un Bologna diverso nella ripresa



Orsolini 5: primo tempo di scarsa vena, giustamente sostituito in avvio di ripresa (dal 1' st Skov Olsen 7: entra e trova il gol del pareggio. Buona gara per qualità ed intensità)



Sansone 7: mette dentro l'incredibile 1-2 felsineo dopo aver propiziato un'ottima azione di pressing a coronare una gara eccellente, anche in fase di non possesso



Palacio 6.5: tantissima qualità, nonostante l'anagrafe. Tiene bassi i centrali del Napoli, crea numerosi azioni (dal 38' st Destro sv)



All. Tanjga 7.5: il voto va a Mihajlovic per la scossa straordinaria saputa dare ai suoi