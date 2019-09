Genoa-Bologna 0-0







Skorupski 6,5: un’uscita clamorosamente a vuoto ad inizio gara che per sua fortuna non ha conseguenze, riscattata con un paio di interventi decisivi (uno per tempo) su Ghiglione e Barreca.







Tomiyasu 6: dà l’impressione di avere parecchia benzina nel proprio serbatoio. Eppure spinge meno di quanto potrebbe, pensando più a controllare Barreca che non a metterlo a disagio.







Bani 6,5: ex di turno, si appiccia a Kouame cercando di limitarne la pericolisità. E a conti fatti ci riesce.







Denswil 6,5: mette fisico e agilità per arginare gli attaccanti del Grifone che per superarlo hanno come unica soluzione quella di circumnavigarlo, finendo per smarrirsi nella marea difensiva degli emiliani.







Krejci 5,5: Ghiglione lo costringe costantemente a rinculare, limitando al minimo le scorribande offensive e mettendolo sovente in difficoltà.







Medel 6: falso mediano, gioca in realtà più da battitore libero davanti alla difesa che da centrocampista vero e proprio. Da pittbull di razza qual è azzanna tutto ciò che transita dalle sue parti, palla o gamba che sia.







Poli 6,5: in un campo che conosce molto bene, l’ex blucerchiato (fischiatissimo) gioca una quantità impressionante di palloni, sbagliandone pochissimi.



(42’ st Olsen SV)







Orsolini 5,5: spesso sembra inghiottito da un cono d’ombra nel quale si fa fatica ad intravederlo. Quando ne emerge però emette lampi di classe che rischiano di lasciare un segno indelebile sulla gara. Se solo avesse più costanza...







Soriano 6,5: altro ex sampdoriano fischiatissimo, appare il più in ‘palla’ dei tre trequartisti felsinei. Si conquista il rigore del vantaggio, lasciando poi a Soriano l’onore (anzi l’onere, visti gli esiti) della trasformazione. Nel finale fallisce il colpo partita da buona posizione.



(dal 45’ st Dzemaili SV)







Sansone 4,5: si sveglia dal torpore in cui aveva trascorso il primo tempo ad inizio ripresa quando fa girare più volte la testa a Romero, costringendolo al fallo da giallo. Spreca il rigore che poteva cambiare la gara provando il cucchiaio ma trovando la traversa e i prevedibili sberleffi di Marassi.







Palacio 5: nonostante abbia alla spalle ben tre rifinitori tutti al suo servizio non rinuncia ad arretrare il proprio raggio d’azione per andarsi a procurare palloni interessanti. Pericoli dalle parti di Radu tuttavia non ne porta.



(dal 27’ st Santander 6: con i suoi chili e i suoi centrimetri mette in apprensione la difesa del Genoa contribuendo ad alzare il baricentro dei suoi).







All. M. Tanjga 6: male nel primo tempo, meglio nella ripresa, quando sfiora addirittura il colpaccio. Se non fosse per l’eccesso di esuberanza di Sansone il Bologna sarebbe probabilmente tornato in Emilia con tre punti pesantissimi in saccoccia. Un premio forse eccessivo per quanto visto in campo. Ne esce con un pareggio comunque importante.