chiamato a sostituire Skorupski, deve mettere da parte l’insicurezza per dimostrare di essere davvero all’altezza della situazione.la sua prova viene interrotta da un infortunio accorso sul finale del primo tempo, fino a quel momento gioca una gara sufficiente.(dal 34’ ptentrato per sostituire il compagno infortunato, dà una mano alla difesa senza tirarsi indietro. Subisce però un cartellino giallo).perde Lukaku in occasione della rete nerazzurra, un errore che costa caro ai rossoblù. La sua presenza fisica è costante ma manca un po’ di concentrazione.detta bene i tempi ma spesso non ha il passo per recuperare l’avversario in fuga, molto volenteroso ma può essere più efficace.meglio nel primo tempo rispetto al secondo, l’avversario non è semplice ma lui protegge bene la fascia con intensità.(dal 35’ st).prezioso in tutte le fasi, in fase offensiva si fa preferire per la sua qualità. Buona intensità e costanza nell'attaccare gli spazi.si trova spesso a duellare contro gli avversari nerazzurri, fa quello che gli chiede l’allenatore provando a vincere più contrasti possibili.(dal 24’ stappena entrato ha la possibilità di tirare in porta ma sbaglia, oltre a questo non si nota particolarmente).cerca di supportare i compagni ma oggi non brilla, più utile per gestire la palla che per cercare la profondità.fa e disfa da solo, dalla sua parte ha l’atteggiamento di chi non molla e reagisce subito anche quando sbaglia.(dal 24’ stentra per movimentare l’attacco rossoblù ma senza riuscirci del tutto).reduce da una doppietta in Nazionale, è il più pimpante davanti anche se cala nell’arco del match.(dal 35’ st).fatica nel ruolo di prima punta, la sua è una gara sottotono nella quale si nota molto poco.giocare contro la prima della classe non è mai facile, il Bologna lo fa in maniera attenta senza concedere troppo. Questo però non basta per portare a casa dei punti.