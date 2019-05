Lazio-Bologna 3-3



Skorupski 5,5: Nulla da fare sul tiro di Correa, Bastos lo beffa per bene. Sulla punizione di Milinkovic forse può fare meglio.



Mbaye 5,5: Si perde Correa sul primo gol, non fa una grandissima prestazione, si arrabbatta come può.



Danilo 5: Tra lui e Mbaye hanno la responsabilità del primo gol, sono troppo distanti da Correa. Su Immobile va meglio, ma l'impressione è che questo Immobile non sia un gran test. Incerto.



Lyanco 5: Quando la Lazio affonda con tutto il reparto va in grande crisi, poi si assesta e sembra in grado di reggere. Fino all'ennesima amnesia.



Dijks 6,5: Prova a sganciarsi, senza troppa lena nel primo tempo, poi cresce d'intensità, aiuta molto i suoi in avanti. Il migliore del pacchetto arretrato.



Poli 7: Molto rilassato, sembra sempre padrone dell'azione, pericoloso, propositivo, il capitano del Bologna. Gli inserimenti ci sono, la voglia pure, il gol del pareggio è il giusto premio di una prestazione gagliarda. Un regalo di Guerrieri, gradito ma meritato. Esce malconcio.

(dal 37' st Dzemaili s.v.) Pulgar 6: Un po' incredulo a volte, sembra quasi non credere all'atteggiamento teso dei suoi compagni. Cresce di tono nella ripresa, con grande gamba e grinta.



Soriano 6: Guadagna un calcio di punizione molto importante nel primo tempo, elegante ma si vede poco se non nei gol. Che sono comunque tanti, abbastanza da fargli prendere il 6.



Orsolini 6,5: Prova a farsi vedere, viene murato clamorosamente nel primo tempo a pochi passi dalla porta, poi si rifà nel secondo tempo con un bel gol al volo che risolve un mischione in area. Una partita vivace, frizzantina.



Destro 6,5: Sornione nel primo tempo, quasi assente, nella ripresa approfitta della dormita generale dei difensori della Lazio e sigla la rete del vantaggio. Esce tra i fischi dello stadio, che gli ricorda il suo passato giallorosso, evidentemente poco gradito.

(Dal 26' st Santander s.v.)



Palacio 7,5: Il più pericoloso in avanti, cerca troppo la soluzione personale contro Bastos nel primo tempo, poi cambia idea e comincia a distribuire palloni d'oro. Nella ripresa sono suoi praticamente tutti gli assist, una specie di cornucopia al servizio degli altri.

(dal 45' st Krejci: s.v.)





All. Mihajlovic 7,5: Torna all'Olimpico di nuovo, dopo la finale di Coppa Italia. Il grande ex di questa partita, il serbo è anche tra i papabili sostituti di Inzaghi. Diciamo che il suo Bologna non è determinato quanto ha fama di essere lui: un po' in balia della Lazio, senza troppo mordente nel primo tempo. Negli spogliatoi la reprimenda deve essere stata dura: il Bologna ha un altro piglio, e si porta a casa la salvezza, una vera impresa. Artefice è proprio Sinisa, osannato anche dei tifosi della Lazio. Sembra gradire molto, i rapporti con la piazza romana sono favolosi, indizio di mercato?