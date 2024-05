Bologna, le pagelle di CM: Skorupski decisivo, Ndoye non si vede mai

è autore di una grandissima parata su Ilic nel secondo tempo. Un intervento non semplice che salva il risultato. Già nella prima frazione aveva mostrato buoni riflessi sulla conclusione di Zapata deviata da Vlasic.buona la sua prova in fase difensiva, potrebbe osare qualcosa in più in quella offensiva dove invece si vede troppo poco.: vive una serata più complicata rispetto al compagno di reparto Calafiori, anche perché nella sua zona di campo gravita un centravanti come Zapata. Contenere la punta colombiana non è semplice, Lucumì cerca di limitarlo al meglio.

: Sanabria lo riesce ad anticipare solo una volta (e per poco non segna), quando di testa colpisce la traversa. Ma la prova del difensore rossoblu è stata sicuramente positiva.deve vedersela con la velocità di Bellanova ma riesce a contenere bene il terzino destro del Torino.il cartellino giallo che riceve nella prima parte di gara sembra condizionarlo. Sparisce abbastanza in fretta dal vivo della partita e, nel secondo tempo, inevitabilmente Motta lo richiama in panchina.(Dal 14’ s.t.entra bene in partita)

dà equilibrio in mezzo al campo e fa da filtro davanti alla difesa, riuscendo ad arginare le manovre offensive del Torino. Molto attivo e vivace anche in fase di possesso palla.: partita di quantità ma anche di qualità in mezzo al campo per il numero 20 rossoblù che, nel secondo tempo, impegna anche Milinoovic-Savic con una bella conclusione dalla distanza.(Dal 37’ s.t.viene ben contenuto da Masina e non riesce mai a mettere in mostra le proprie qualità tecniche. Serata negativa per il numero 11 del Bologna.

(Dal 21’ s.t.prova a puntare l’avversario ogni volta che ne ha lapossibiltò)è autore di alcune giocate di ottima fattura tecnica e, nonostante la marcatura a uomo di Buongiorno, è bravo a ritagliarsi gli spazi per andare alla conclusione in più di un’occasione o inventare qualcosa per i compagni.(Dal 37’ s.t.arrivava alla partita di questa sera con il Torino dopo una serie di buone prestazione (e anche un gol importante contro l’Udinese). Non riesce però a ripetersi contro il Torino per merita anche dell’attenta marcatura di Vojvoda.

(Dal 21’ s.t.: si vede poco anche lui): non è una partita semplice per il Bologna che fatica a creare occasioni da gol. Le più nitide capitano al Torino, che colpisce anche una traversa nel primo tempo. Per l’andamento della gara il pari è un buon risultato.