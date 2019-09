Bologna-Roma: 1-2



Skorupski 5.5: si posiziona male in occasione della punizione di Kolarov, tanto da rimanere fermo immobile al momento del primo gol. Sul secondo invece non esce dalla porta.



Tomiyasu 6: si lascia spesso superare sulla fascia, l’avversario pressa ma lui resiste. Con l’entrata di Krejci in campo, pensa più a difendere che ad attaccare.



Bani 6: piuttosto concentrato, anche se in occasione dei gol giallorossi tutta la difesa avrebbe potuto fare di più. Contrasta bene Dzeko e non è scontato.



Denswil 5.5: a tratti appare insicuro, senza Danilo a coprirlo mostra qualche limite. Può sicuramente fare meglio.



Dijks 6: costretto ad uscire anzitempo per infortunio, nella prima frazione di gioco disputa una gara ordinata senza infamia e senza lode.



(dal 1’ s.t. Krejci 5.5: 45 minuti ordinati fino ai secondi finali dove si perde Pellegrini).



Poli 6: dalla sua ci mette impegno e spirito di sacrificio, correndo e dando supporto alla squadra. Peccato per il giallo evitabile e quel fallo che porta alla punizione di Kolarov.



(dal 35’ s.t. Palacio 6: entra per portare qualità ma non stravolge la gara).



Medel 6: salva un gol già fatto ed è in ogni zona del campo, sul finale si smarrisce un po'.



Soriano 6.5: poco ispirato nel primo tempo ma nel secondo si procura il rigore che vale il pareggio del Bologna. Cresce nell’arco del match.



Orsolini 6: perde tanti palloni ma crea movimento, con una giocata può risolvere la partita ma purtroppo il guizzo vincente non arriva.



Destro 5.5: scende in campo da titolare ma è evidente come faccia fatica ad incidere, tenta come può di fare il suo.



(dal 35’ s.t. Santander 6: si procura il fallo che porta all'espulsione di Mancini).



Sansone 7: segna il gol che porta in parità i rossoblù, con un bel tiro che spiazza Pau Lopez. Cinico e determinato, crea diversi grattacapi alla Roma.





All. Mihajlovic 6: in panchina scende il vice Tanjga ma le dritte principali sono le sue. Si gioca per vincere ma purtroppo a dieci secondi dalla fine arriva il gol della vittoria giallorossa.