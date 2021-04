due belle parate su Belotti e Zaza, poi subisce il gol di Mandragora ma sul quale non può nulla.torna titolare e fra alti e bassi si limita al compitino. Peccato, può fare sicuramente di più.la coppia con Soumaoro funziona, peccato per il gol subito che macchia una prestazione sicuramente all’altezza.sicuro e determinato, contrasta bene l’attacco granata lasciando poco spazio agli avversari.corre sulla fascia cercando di dare il suo contributo sia in difesa che in attacco, i duello con Singo dura tutto il match.(dal 11’ stnon ha il tempo di entrare che il Bologna subisce gol, cerca di contenere il risultato).il suo è un inizio in salita, probabilmente anche a causa di una condizione fisica non ottimale. A inizio secondo tempo ha la palla del raddoppio ma si lascia sopraffare.(dal 10’ stfa quello che gli chiede l’allenatore con tanta maturità).la sua gara finisce anzitempo a causa di un doloroso infortunio.(dal 9’ ptchiamato a sostituire il compagno infortunato, mostra carattere nonostante la giovane età. Peccato per il giallo).(dall’ 11’propositivo, la sua presenza si sente).un grande tiro nel primo tempo, poi tanto fumo e poco arrosto. Si impegna ma non riesce a rendersi davvero pericoloso.vederlo giocare è un piacere per gli occhi, suo l’assist per il gol di Barrow. Ad ogni chiamata risponde presente.dà una mano ai compagni facendo il lavoro sporco ma cala nel secondo tempo sparendo dai radar.(dal 38’ stcinico quando serve, segna un gol tanto potente quanto prezioso.scelte iniziali e cambi coraggiosi, i rossoblù portano a casa un punto dopo una partita giocata con attenzione ma per cui rimane l’amaro in bocca.