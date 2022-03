salva la squadra sul finale del primo tempo, una parata perfetta che mantiene il risultato di parità.potrebbe fare di più ma si limita al compitino in maniera elementare e nulla più.dietro è il più attento, i rossoblù non subiscono gol e lui aiuta molto il reparto.(dal 36’ st).tatticamente un passo dietro agli altri, ancora lontano dal giocatore che tanto aveva impressionato ad inizio stagione.(dal 36’ st).si trova molto più ad offendere che a difendere, la corsa non gli manca e nemmeno la volontà.(dal 16’ stnon incide particolarmente).lucido anche se gli manca un po’ di grinta, il centrocampo infatti soffre questa lacuna.in mezzo al campo i combattimenti sono duri ma riesce a stare al passo, peccato per il giallo.combattivo e determinato, commette qualche ingenuità ma non tale da macchiare la prestazione.tanto fumo e poco arrosto, si muove bene ma poi non riesce a concretizzare calando nettamente nel secondo tempo.il tecnico sceglie di impiegarlo dal primo minuto, non troppo incisivo ma almeno tiene testa all'avversario.(dal 16’ stda lui ci si aspetta di più di quanto mostrato).mai davvero nel vivo del gioco, si vede solo a tratti nel corso dei novanta minuti.rivede il campo con la maglia rossoblù, ci prova).il Bologna gioca una brutta partita ma riesce a portare a casa un punto nonostante tutto.