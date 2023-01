Lazio – Bologna: 1-0: solita sicurezza tra i pali. Almeno 3 interventi decisivi nel primo tempo e un altro nel secondo, sulla punizione da posizione defilata di Luis Alberto. Non può far nulla però sull’1-0 di Anderson.soffre le accelerazioni di Zaccagni. Costretto ad usare più volte le maniere forti, non riesce a sovrapporsi con continuità sulla fascia per dare una mano alla manovra offensiva.: contiene Felipe Anderson limitandone gli attacchi in profondità. Sul gol dell’1-0 però il brasiliano gli taglia davanti con troppa facilità. (dal 1’ s.t.: non concede grandi spazi agli attaccanti laziali. Rischia solo su un colpo di testa di Milinkovic)ingenuità grave sul gol del vantaggio della Lazio. Si fida troppo delle sue capacità in uscita palla al piede prendendosi rischi inutili. E li fa pagare a caro prezzo a tutti i compagni.: Brutto cliente Pedro, soprattutto quando si accentra. Tiene botta come può limitando i danni.: falloso più del necessario per cercare di limitare Milinkovic. Anche nella gestione del possesso è troppo frettoloso nel liberarsi del pallone senza cercare la giocata più utile. (dal 1’s.t.dal 21’s.t.: Entra in maniera inaspettata e non ha il tempo nemmeno di scaldarsi giocando. Non si rende protagonista in alcun modo): si fa vedere nel primo tempo con un paio di giocate, senza troppa fortuna. Prova ad alzare i giri nella ripresa ma troppo poco per lasciare il segno. È comunque tra i più attivi lì in mezzo. (dal 19’s.t.: zero occasioni create. Ingresso in campo poco utile alla causa): in ombra per tutto il match. Si limita a fare il compitino, ma finisce per perdersi dietro le marcature avversarie.: non si può dire che abbia sfruttato al meglio questa occasione da titolare. Un paio di spunti interessanti e poco altro.: servirebbe di più la sua presenza in avanti in appoggio a Barrow. Nelle poche volte in cui è riuscito ad arrivare sul fondo, non ha poi trovato lo spunto decisivo per servire bene i compagni. (dal 19’s.t.: prova ad inventare qualcosa, ma predica nel deserto): bravo nel dare sempre un punto d’appoggio ai compagni per alleggerire la pressione della Lazio con lanci a scavalcare il centrocampo. Punge però troppo poco in zona gol.All.: ok, la Coppa Italia non era il principale obiettivo stagionale del Bologna, ma non è una giustificazione per l’atteggiamento troppo remissivo della squadra. Il gioco è apparso più incentrato sul “non prenderle”, che a costruire qualcosa per mettere in difficoltà la Lazio.