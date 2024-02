Bologna, le pagelle di CM: Skorupski salva, Zirkzee la ribalta e avvicina l'Europa

Tommaso Fefè

Lazio – Bologna 1-2





Skorupski 6,5: due salvataggi decisivi nel primo tempo per tenere a galla i suoi. Tiene al sicuro l'area di rigore nella ripresa.



Posch 5,5: concede troppa libertà a Felipe Anderson, soprattutto nel primo tempo. Combina poco anche in supporto a Orsolini. favorito dal calo degli avversari nel secondo tempo.



Beukema 6: non impeccabile nelle marcature, ma alla fine porta a casa la pellaccia.



Lucumi 5,5: combina un pasticcio sull’1-0 della Lazio. Si fa perdonare a fine primo tempo con un salvataggio a porta vuota su Guendouzi.



Kristiansen 6,5: in affanno sulle accelerazioni di Isaksen, cresce col passare dei minuti e regala il cioccolatino a Zirkzee che decide il match. (dal 39’ s.t. Lykogiannis sv)



El Azzouzi 7: lesto a farsi trovare nel posto giusto al momento giusto sul gol dell’1-1. Ordinato nella gestione del pallone. (dal 26’ s.t. Urbanski 6: ordinaria amministrazione quando gli avversari non ne avevano più)



Fabbian 6: inutilmente falloso. Maresca lo grazia da un doppio giallo nel primo tempo. Bravo almeno a indurre in errore Luis Alberto sul gol dell’1-1. Fabbian (dal 26’ s.t. Aebischer 6: contiene il debole forcing finale della Lazio senza grandi sforzi)



Orsolini 5,5: non brilla, nonostante Marusic non fosse in gra giornata. Si fa spesso anticipare nelle giocate. (dal 39.s.t. Calafiori sv)



Ferguson 6: fa il suo mettendo apprensione alla linea difensiva avversaria. Non ha grandi chance di colpire, ma resta una presenza costanza al limite dell'area.



Saelemaekers 6: cerca sempre di creare qualcosa per la squadra. La punizione nel primo tempo meritava più fortuna. (dal 26’ s.t. Ndoye 6: aiuta i suoi a tenere lontana la lazio dalle zone pericolose mordendo le caviglie ai portatori di palla avversari)



Zirkzee 7: Gila e Casale riescono a limitarlo bene nel primo tempo. Nella ripresa viene più incontro al pallone e si rende pericoloso tra le linee e infatti il suo inserimento da dietro per il secondo gol beffa tutta la retroguardia laziale.





All. Thiago Motta 7: il suo Bologna vede l'Europa sempre più vicina con grande merito. Oggi ha letto bene la partita gestendo i cambi nei momenti giusti. La squadra ha saputo capitalizzare al massimo le occasioni, giocando con ritmi costanti e martellando quando c'era l'opportunità.