Bologna, le pagelle di CM: Skorupski salva, Zirkzee non incide. Ndoye, che errore nel finale

Frosinone-Bologna 0-0Skorupski 6,5: salva su Cheddira in avvio, si ripete su Okoli al 27’.Posch 6: non si vede tanto a livello offensivo, solido e attento dalle sue parti nonostante l’intraprendenza di Valeri.Lucumì 6,5: in apertura soffre la mobilità di Cheddira, poi sale di livello pian piano.Calafiori 6: prova nel complesso positiva. Difende bene e contribuisce alla prima costruzione dei suoi grazie alle proprie doti nel palleggio.Kristiansen 6: spinge poco nel primo tempo, più attivo nella ripresa.

(dal 31’ s.t. Lykogiannis 6: ha il compito di contenere Lirola, lo fa in modo sicuro salvando tra l’altro una pericolosa ripartenza dei rivali ciociari allo scadere).Freuler 6: è l’uomo d’ordine di Motta, non sbaglia un passaggio fornendo il solito apporto nella risalita del campo.Aebischer 6: corsa e spirito di sacrificio, un provvidenziale Turati gli nega la gioia del gol.(dal 24’ s.t. Fabbian 6: più sostanza ma stesso equilibrio in campo).Orsolini 6,5: il primo squillo arriva al 17’ con una delle sue giocate a rientrare. È tra i più intraprendenti del Bologna.

(dal 31’ s.t. Ndoye 5,5: cerca sempre di creare i presupposti per l’uno contro uno, entrando col piglio giusto. L’errore nel finale però è clamoroso).Ferguson 6: prova di sostanza, si nota meno del solito nella metà campo avversaria.Saelemaekers 5,5: tocca molti palloni senza però incidere.(dal 1’ s.t. Urbanski 5,5: del suo ingresso non se ne accorge praticamente nessuno, fatta eccezione del primo guizzo al 45’).Zirkzee 5,5: fa molto lavoro sporco, assicura mobilità sul fronte offensivo ma non ha grosse opportunità per finalizzare.

(dal 36’ s.t. Castro 6: entra e per poco non beffa Turati di testa).All. Thiago Motta: non è il solito Bologna, merito anche dell’ottima organizzazione del Frosinone. Meglio l’atteggiamento assunto nella ripresa rispetto al primo tempo, le occasioni costruite nel finale avrebbero potuto sortire ben altro epilogo.