Bologna-Crotone: 1-0



Skorupski 6.5: ottima parata sul finale del primo tempo, per il resto non viene particolarmente impiegato. La porta rimane finalmente inviolata.



De Silvestri 6: buona prova per l’esterno rossoblù che sa come rendere interessanti i duelli con gli avversari. C’è e non si tira indietro.



Danilo 6: il Crotone spinge ma la difesa finalmente non molla, con la sua determinazione aiuta i compagni a rimanere concentrati.



Tomiyasu 6.5: pochissime sbavature e una prestazione di quelle che ci si aspetta da lui. Mai banale.



Hickey 6: senza infamia e senza lode, corre sulla fascia dando importanza alla fase difensiva. Peccato per il giallo.



Svanberg 6: la coppia con Schouten funziona, fa quello che gli chiede l’allenatore senza grossi patemi.



(dal 30’ st Dominguez 6: energia fresca al servizio della squadra).



Schouten 6.5: in mezzo al campo fa la differenza o quantomeno permette al Bologna di farsi avanti. Giocatore in costante crescita.



Orsolini 6: costretto a lasciare il campo per infortunio, ha un’unica occasione che non riesce a finalizzare.



(17’ pt Sansone 6.5: subentrato ad Orsolini, ha la possibilità di farsi notare e lo fa con buone giocate e colpendo una traversa che porta poi al gol di Soriano).



Soriano 7: è l’unico davanti che può svoltare la partita e infatti, dopo un inizio in difficoltà, ci riesce. Suo infatti il gol sul finale del primo tempo che porta alla vittoria.



Barrow 6: si nota solo a tratti e per questo subisce le grida di Mihajlovic dalla panchina. L’atteggiamento spesso viene meno ma quando vuole sa come rendersi pericoloso.



(dal 41’ st Vignato: s.v.).



Palacio 6: gara altalenante per l’argentino, deve trascinare l’attacco rossoblù ma oggi ha qualche difficoltà.





All. Mihajlovic 6: il Bologna non prende gol e già questa è una notizia. La prestazione non è sempre ottimale ma quel che conta è il risultato.