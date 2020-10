Bologna-Cagliari: 3-2



Skorupski 6: si fa trovare pronto quando chiamato in causa, su entrambi i gol non può molto.



De Silvestri 6: la sua fascia è quella che soffre meno anche se per proteggerla pensa più a difendere che a spingere in avanti.



Danilo 5.5: la difesa non regge bene l'urto degli avversari, manca per larghi tratti solidità e determinazione. Peccato anche per il giallo.



Tomiyasu 5.5: può far meglio in occasione della prima rete dei rossoblù, disattento e poco lucido. Meglio sul finale.



Hickey 6: contro un Nandez scatenato, oggi fatica e non poco. Va sottolineato però l’atteggiamento con il quale prova a dimenarsi.



Svanberg 6: inizia con discreto piglio ma poi si fa superare come niente fosse ad inizio secondo tempo, contribuendo in questo modo al secondo gol avversario. Si riprende subito con l’assist per Barrow.



(dal 38’ s.t. Dominguez: s.v.).



Schouten 6: motorino di centrocampo, importante per la manovra rossoblù e filtro tra i reparti.



Orsolini 6: perde il pallone che porta al gol di Joao Pedro, fa e disfa da solo ma poi si fa perdonare con il passaggio che mette Soriano nelle condizioni di segnare.



Soriano 7: l’uomo più importante di questa squadra, ancora una volta segna e fornisce un assist perfetto a Barrow. Cuore e sacrificio.



Barrow 7: desaparecido per 45 minuti, si sveglia sul finale del primo tempo segnando il bellissimo gol che lo sblocca e arrivando a raddoppiare nel secondo tempo.



(44’ st Vignato: s.v.)



Palacio 6.5: trascina il peso dell’attacco da solo, si fa trovare su ogni pallone e si rende pericoloso in più di un’occasione. Inesauribile.



(dal 37’ st Denswil: s.v.).





All. Mihajlovic 6: immancabili i gol subiti ma bene la reazione che porta alla vittoria. E’ questo il Bologna a cui i tifosi vorrebbero sempre assistere.