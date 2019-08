Hellas Verona-Bologna 1-1



Skorupski 5,5: contro la sassata di Veloso non poteva fare molto, per il resto qualche piccola distrazione.



Tomyasu 6: impatto che è stato sicuramente positivo, anche se ci si aspettava un poco di più in fase propositiva.



Danilo 6: primo tempo giocato su alti livelli, rendendo inoffensive la maggior parte delle azioni avversarie. Cala nella ripresa.



Denswil 6,5: l'intesa con il suo compagno di reparto sta sempre più migliorando, donandogli sicuramente più sicurezza nelle chiusure.



Dijks 6: si fa vedere più spesso in avanti, creando sovrapposizioni molto interessanti. Bene anche in difesa.



Poli 6,5: anche lui gioca un primo tempo sicuramente più bello del secondo, dove si nasconde di più dalla manovra corale della squadra.



Kingsley 6,5: la qualità del giocatore è indiscutibile ma dovrebbe trattenersi in qualche contrasto a volte troppo eccessivo.



(32' s.t. Dzemaili: s.v.)



Soriano 6,5: cerca sempre gli inserimenti nella difesa avversaria e propone dei buoni cross per gli attaccanti.



Sansone 6,5: freddezza sul dischetto per il gol del momentaneo vantaggio, gioca una partita positiva, anche se potrebbe aver più freddezza sotto porta.



(9' s.t. Santander 6: lavora bene con il fisico, ma bada più al contenimento.)



Palacio 6,5: quando si accende fa il buono e cattivo tempo nella difesa avversaria. Si spegne nella ripresa.



(25' s.t. Destro: s .v.)



Orsolini 6,5: detta i tempi della manovra e si propone sempre al centro dell'azione.





All. Mihajlovic 7: voto meritato in primis per la sua forza nel presentarsi oltre la sua malattia qui sul campo di calcio, al centro del suo mondo. Il Bologna lotta anche nelle difficoltà ed è una squadra sicuramente in crescita.