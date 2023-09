Verona-Bologna 0-0



Skorupski 6,5: nel primo tempo si fa valere su un paio di occasioni importanti per gli avversari.



De Silvestri 6,5: grande ritmo, in entrambe le fasi. Bene le sovrapposizioni.

(dal 15' s.t. Posch 6: una partita da né alti né bassi.)



Beukema 6: qualche imprecisione soprattutto in fase di impostazione.



Lucumì 6: parte con il freno a mano tirato, ma nel secondo tempo cresce insieme a tutta la squadra.



Kristiansen 6: serve sempre maggior precisione nella metà quarti avversari, dove arrivano i maggiori errori per lui.

(dal 35' s.t. Calafiori: s.v.)



Freuler 5,5: non una delle sue migliori uscite, spesso fuori tempo e poco incisivo.

(dal 35' s.t. Moro: s.v.)



Aebischer 7: macina chilometri. Sempre nel vivo dell'azione, si fa vedere dai compagni e gioca bene anche di sponda.



Ndoye 5: una partita che sembrava essere iniziata nel verso giusto. Poi si spegne contro il muro avversario.

(dal 32' s.t. Fabbian 6: impatto sulla gara sufficiente.)



Ferguson 6,5: cerca spesso la traccia in verticale, provando a dare ritmo all'azione.



Karlsson 6: senza infamia, senza lode. Ha le sue occasioni, ma non le sfrutta a dovere.

(dal 15' s.t. Orsolini 6: prova a rendersi pericoloso, senza però impattare al meglio. Comunque una gara ampiamente sufficiente.)



Zirkzee 6,5: con le sue falcate cerca di spaccare la difesa avversaria.





All. Thiago Motta 6: gara sempre sotto controllo, anche se nel secondo tempo si poteva rischiare qualcosa in più con cambi forse troppo in ritardo.