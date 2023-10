non viene impensierito particolarmente dall’attacco ospite, si limita a fare il necessario. Sul rigore non può molto.il capitano rossoblù sfrutta l’imprecisa uscita di Turati e segna la rete del raddoppio con un colpo di testa da fuori area. Eccezionale.(dal 39’ st).commette l’errore che porta al rigore avversario, pecca purtroppo di concentrazione.giorno dopo giorno si ritaglia il suo posto da titolare non deludendo le aspettative di allenatore e tifosi. In crescita.sulla sua fascia dà una mano in entrambi le fasi, corre tanto senza mollare l’obiettivo.(dal 29’ stfa rifiatare il compagno).padrone del centrocampo, sbaglia pochi palloni e vince molti duelli. Prezioso.deve ancora raggiungere la condizione perfetta ma fa comunque tutto quello che gli chiede l’allenatore.(dal 39’ st).anche se aiutato da una leggera deviazione, è suo l’assist per il gol di Ferguson. Scende in campo con una grinta ed una determinazione da prendere come esempio.(dal 38’ st).segna il primo gol rossoblù giocando con cinismo il pallone nella conclusione ravvicinata a porta vuota. Ottima prova.gli spunti non mancano e lui è sempre una spina costante per la difesa avversaria. Non segna ma il suo lavoro lo fa, peccato per l’occasione persa nella seconda frazione di gioco.(dal 29’ stlinfa fresca a supporto della squadra).forse leggermente meno presente degli altri compagni di reparto ma la sua è comunque una gara pulita ed equilibrata.il Bologna va subito in vantaggio di due reti nel primo tempo e, nonostante ciò, non abbassa la guardia portando a casa l’ottimo risultato.