Bologna-Spezia: 4-1



Skorupski 6: risponde presente quando viene chiamato in causa ma Lo Spezia lo impegna davvero solo in occasione del gol.



De Silvestri 6: qualche sbavatura di troppo, sulla sua fascia soffre inizialmente le incursioni dell’avversario ma poi si riprende.



(dal 36’ st Mbaye: s.v.).



Danilo 6: dopo un primo tempo a bassa intensità, si riprende ad inizio del secondo fornendo l’assist per il terzo gol siglato da Svanberg.



Soumaoro 6.5: dietro è quello più presente, chiamato a difendere ad uomo non si tira mai indietro. Peccato per il giallo.



Dijks 6: meglio in fase offensiva che in quella difensiva, si limita al compitino senza strafare.



(dal 42’ st Antov: s.v.).



Svanberg 7.5: motorino di centrocampo, nel secondo tempo è inarrestabile tanto da segnare una doppietta in pochi minuti.



(dal 21’ st Dominguez 6: fa da filtro tra i reparti e non delude).



Schouten 6.5: generoso, si trova davanti a Provedel ma decide di fornire l’assist a Barrow per il gol. Partita di sostanza e attenzione.



Orsolini 6.5: si toglie la polvere di dosso e segna con fermezza il rigore che decreta la prima rete rossoblù.



(dal 21’ st Skov Olsen 6: buon inserimento per mantenere l’equilibrio).



Soriano 6.5: in grande spolvero, mette il suo zampino in tutte le migliori occasioni del Bologna. Gli manca solo il gol.



(dal 36’ st Sansone: s.v.).



Barrow 7: palo, gol ed assist. Gioca una gara da protagonista mettendo a tacere le chiacchiere degli ultimi mesi.



Palacio 6.5: spina costante per Bastoni & Co., tiene impegnata la difesa avversaria ed è un prezioso alleato per l’attacco.





All. Tanjga 6.5: sostituisce lo squalificato Mihajlovic ma sa bene quello che deve fare, il Bologna infatti vince e lo fa con una prova ad alta intensità.