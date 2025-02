Bologna, le pagelle di CM: un punto firmato Skorupski, spenti gli esterni

Getty Images

Fenomenale al 18’ nel fermare prima Pierotti in uscita e poi a togliere con il piede dalla porta il tiro di Helgason a botta sicura. Se il Bologna porta a casa lo 0-0 è merito suo, attento in uscita nel secondo tempo, decisamente meno impegnativo: mvp per distacco.Vince il ballottaggio con Holm e Calabria, suo l’unico tiro nello specchio - debole di testa - nel primo tempo rossoblù. Una botta al ginocchio sinistro suggerisce il cambio (dal 10’ stProva ad affondare a destra, con buona energia)Dal 19 ottobre a oggi in campionato aveva giocato titolare solo contro l’Inter, al 18’ un suo errore non viene punito da Krstovic. Poi prende le misure alla punta dei salentini e gli concede poco o nulla.

Avvio molto impreciso, con un paio di sciocchezze che il Lecce non sfrutta. Meglio nella ripresa.Erroraccio al 18’ che manda in porta Pierotti, ma non paga dazio. Dopo un periodo deluxe, pomeriggio da dimenticare con tantissimi errori nelle due fasi (dal 38’ st Miranda sv)Meno ordinato di altre volte, prende un giallo e rischia anche qualcosa di più (dal 38’ stSubito decisivo dopo pochi secondi a murare il destro di Morente a botta sicura. Poi fatica nella tonnara della mediana, prezioso nel finale nell’inzuccata che Dallinga gira in offside.

Lo si vede due volte e crea altrettanti pericoli. Troppo poco, però, per impensierire i salentini con costanza.Promosso titolare per l’assenza di Odgaard, non si vede mai. Perso nella densità della mediana salentina (dal 30’ stSegna all’87’, ma è in offside per una scarpa. Nel finale inzucca centrale, Falcone controlla)Stavolta il talentuoso 2003 argentino non combina nulla, asfissiato dall’attento Guilbert. (dal 10’ stMinuti preziosi, dopo la lunga assenza: prova ad accendersi, lo fa a fasi alterne)

Discorso simile a Krstovic: fatica contro i difensori avversari e non si vede quasi mai.Partita simile ad Empoli: reduce dall’impresa di metà settimana in coppa, è sotto ritmo. E quando il Bologna va sotto ritmo, fatica a far male agli avversari.