Udinese-Bologna 1-0



Da Costa 6: ottimo il riflesso con il quale nega il gol a De Paul al 26'. Nulla può sul destro di Fofana, che sblocca il risultato. In avvio di ripresa protagonista di una gran parata su Barak.



Torosidis 6: partenza aggressiva, frenata dal giallo comminato dall'arbitro Gavillucci a metà del primo tempo.



De Maio 6: un po' ruvido nei contrasti, ma sempre efficace.



Romagnoli 5,5: la velocità non è il suo punto di forza.



Masina 6: partita priva di interventi di spicco. Sempre attento nelle chiusure.



Poli 5,5: quando De Paul si accentra gli crea più di qualche grattacapo.



(85' Di Francesco s.v.)



Crisetig 6: si lascia scappare in un paio di occasioni Fofana, poi gli prende le misure.



Dzemaili 6: graziato sul fallo di mano commesso in area bianconera sul finire di primo tempo, giudicato involontario da Gavilucci. Sfiora il pari nella ripresa con una gran botta dalla distanza.



Verdi 6: è il giocatore con più qualità in campo, ma si vede solo a sprazzi. Cala con il passare dei minuti.



Avenatti 5,5: undicesima prestazione stagionale senza lode né infamia.



(61' Falletti 6: prova a dare maggior concretezza all'attacco rossoblù)



Orsolini 5,5: non dura nemmeno un tempo la gara dell'ex Ascoli che lamenta qualche problema muscolare ed è costretto ad abbandonare il campo a cinque minuti dall'intervallo.



(40' Krejci 6: nel finale protagonista di una conclusione ravvicinata, parata da Bizzarri)





All. Donadoni 6: senza diversi titolari (e senza grandi ambizioni), dà spazio e fiducia ai calciatori meno impiegati nel corso della stagione. Il risultato è secondario.