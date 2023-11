: sui gol non può nulla, per il resto la viola calcia col contagoccepochi squilli, amministra col mestiere restando basso. Dal 76’: match senza sbavature, sempre puntuale in anticipo, impeccabile di testa. Certezzatiene a bada gli attaccanti viola con personalità. Sempre più scommessa vinta di Motta: lascia troppo spazio a Bonaventura in occasione dell’1 a 0, replica procurando il rigore su Ikoné a difesa schierata. Un disastro. Dal 76’almeno non combina guairandella come un matto a centrocampo dettando anche i tempi della manovra. Alza i giri nella seconda frazione, ma non basta: settanta minuti da desaparecido. Tocca una miseria di palloni e probabilmente ha qualche colpa sul primo gol subito. Dal 70’: altro passo rispetto a Freuler. Forse poteva entrare prima.va a folate, ma si vede che è in fiducia. Il VAR gli nega un gol capolavoro per fuorigioco. Il gesto tecnico rimane, ma da uno come lui ci si aspetta di più in pomeriggi come questo. Dal 70’: qualche buona sgroppata a destrasfiora la rete con uno stacco poderoso nella prima frazione. Si affievolisce da quel momento in poi. Sul finale spende male un bel pallone che finisce addosso a Terraccianoquando si accende fa sempre male ma si mangia due gol a porta spalancata. Errori pesantissimi in una gara tutto sommato positiva: conferma lo straordinario momento. Lotta, rifinisce, cerca la profondità e trasforma con freddezza glaciale il rigore. Attaccante totale. Dall’83’: il Bologna si conferma squadra tosta, sfacciata e soprattutto ben allenata. Controlla il gioco per lunghi tratti in un campo estremamente difficile e con estrema consapevolezza. Lo penalizzano gli episodi e la sconfitta fa malissimo. Ma il percorso è certamente quello giusto