Skorupski 5,5 - Sugli ultimi due gol dell'Udinese poteva fare di più.



Posch 5,5 - Soffre Kamara per tutto il tempo. Offensivamente meno propositivo del solito. Lucumì (dal 55') 5,5 - Si perde Thauvin più volte.



Beukema 5,5 - Si perde Lucca sul secondo gol dell'Udinese. Meno preciso del solito.



Calafiori 6 - Fondamentale la sua posizione ibrida per iniziare l'azione del Bologna contro un'Udinese chiusa soprattutto centralmente. Ma oggi spazi non ce ne erano.



Kristiansen 5 - Non riesce a contenere Ebosele. Fabbian (dal 55') 6 - Va più volte al tiro ma senza mai impensierire Okoye. Si apprezza la voglia.



Freuler 5,5 - Non riesce a dare equilibrio a un Bologna che si spacca in due ogni volta che alza il baricentro.



Moro 5,5 - Doveva portare frizzantezza ma sparisce subito dalla partite e non ricompare più. Aebischer (dal 55') 6 - Il più propositivo tra i cambi di Motta.



Urbanski 5,5 - Scelta di Motta che non paga. Spento. Van Hooijdonk (dal 74') s.v. - Non pervenuto.



Ferguson 5,5 - Spazia per cercare la palla visto che con Walace faceva fatica.



Saelemaekers 6 - Il più propositivo nel primo tempo tra i giocatori del Bologna. Da solo però combina poco. Orsolini (dal 55') 6 - Riesce a concludere ma non trova il gol.



Zirkzee 5 - Arretra per ricevere palla perché con Perez non riesce mai a concludere.



All. Thiago Motta 5,5 - Era la prova del 9 e l'ha fallita. Partita preparata allo stesso modo come sempre, non contando quali erano le armi dell'Udinese.