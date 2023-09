: salvato dal VAR su Mota e dalla scarsa mira di Vignato, risponde presente sul tiro-cross di Ciurria.: stringe i denti, scendendo in campo in non perfette condizioni fisiche. Disputa un’ora sufficiente, badando soprattutto a contenere gli affondi di Mota.(15’ st: classe 2004, disputa una buona mezz’ora entrando in un momento non semplice della sfida).: sicuro e preciso al centro della difesa, concede pochissimo a Colombo confermando le buone valutazioni sul suo avvio di stagione.: dirottato al centro per necessità, si disimpegna con sicurezza ed efficacia: promosso.: in difficoltà quando si accendono Colpani o Ciurria, riesce comunque a non farsi sorprendere. Poco propositivo, prestazione sotto la sufficienza.(14’ st: qualche affondo in più del compagno sostituito, anche se soffre la corsa di Birindelli in più di un’occasione).: regola i giri del motore dei rossoblu. Pulito nelle giocate, fatica a sviluppare la manovra in verticale anche per la bravura del centrocampo monzese.: alla prima da titolare in campionato si dimostra abbastanza timido, anche se fisicamente è tra i pochi a mostrare continuità per l’intero match: vince il ballottaggio con Ndoye ma non riesce ad incidere: a referto molte imprecisioni e la migliore occasione dei suoi sciupata davanti a Di Gregorio.(14’ st: non riesce a fare meglio del compagno che ha rilevato. Fumoso e incerto).: meno incisivo del solito, fatica a trovare la posizione in campo e a muoversi in parallelo con Zirkzee.: resta troppo spesso ai margini della manovra. Quando è chiamato in causa non riesce ad incidere.(14’ st: entra con buona verve e vivacità, ma l’applauso ironico davanti al direttore di gara è una leggerezza imperdonabile): sostiene da solo il peso dell’attacco felsineo, creando più di un grattacapo alla difesa brianzola. Giocatore rapido e tecnico, dimostra di sapersi disimpegnare molto bene anche utilizzando il fisico: di sicura prospettiva.(30’ st: entra con voglia di fare ma si segnala solo per i falli commessi): effettua diverse rotazioni per dare sia respiro che visibilità ai suoi giocatori. Conferma di aver impostato una squadra dalla difesa solida: in questo momento però soffre le poche alternative in fase offensiva, dove il solo Zirkzee è al momento ispirato. Sicuramente rivedrà molte volte la decisione sull’episodio che coinvolge Caldirola in occasione del gol annullato.