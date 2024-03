Bologna, le ultime sul restyling dello stadio Dall'Ara

Il Bologna sogna, e non solo per l'attuale quarto posto in campionato. E' plausibile, dopo un iniziale allungamento dei tempi, che la squadra rossoblù giochi i campionati 2025-26 e 2026-27 nell’arena temporanea che sorgerà accanto a FICO, il parco tematico agroalimentare e gastronomico del capoluogo di regione emiliano, e che si chiamerà appunto FICO Arena (16mila posti).



COSA CAMBIERA' - In realtà, di veramente nuovo ci sarà la copertura, l’aspetto architettonico forse più interessante dell’intero progetto affidato all’architetto Gino Zavanella. Studiata per non intralciare la vista da e per San Luca, la copertura nell’intento dei progettisti ridurrà l’impatto visivo al minimo: per questo, si è pensato ad un rivestimento fatto di una membrana conforme all’ambiente circostante, invece dei soliti pannelli più ingombranti e più riflettenti. La Torre di Maratona rimarrà lì (anche perché posta sotto vincolo) e la nuova copertura di fatto si “abbasserà” nei suoi pressi per far sì che rimanga ben visibile. In quel punto, la copertura sarà di materiali trasparenti. Un altro aspetto interessante sarà lo “scoperchiamento” delle mura porticate che cingono lo stadio.



EURO 2032 - Il nuovo Dall'Ara è in lizza per essere uno degli stadi che ospiteranno gli Europei 2032 in Italia e Turchia: Milano, Torino e Roma sono già sicure, mentre le avversarie più accreditate per gli altri due posti (5 totali) sono Firenze e Napoli. Più indietro Cagliari, Verona, Bari, Genova.