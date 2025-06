Getty Images

I gioielli delpiacciono a tanti, ma non andranno via tutti. Il club da tempo sta cercando di erigere un muro a protezione dei migliori giocatori, ma c’è situazione e situazione. E soprattutto c’è un mercato che probabilmente si chiuderà come quello della scorsa estate: tanto si incassa, tanto (o qualcosa meno, un anno fa finì con un piccolo attivo) si reinveste.sono i nomi dei ragazzi più corteggiati dopo una stagione indimenticabile.

- Formalmente, il difensore colombiano ha il: al momento del suo trasferimento del Genk, il dt Sartori - cosa che fa spesso - ha inserito un’. Era già accaduto con Urbanski, può accadere anche con Lucumì:. Questo tutela il club rossoblù, ma va anche detto che. Ergo, piuttosto che tenerlo una stagione per poi cederlo a un anno dalla scadenza e con l’acqua alla gola, questa è l’estate in cui Lucumì andrà altrove, dopo aver chiuso un ciclo triennale con la vittoria della Coppa Italia.

- Nel contratto di Lucumì(la prima offerta delè stata di, ma ha avuto il no del club e anche del giocatore):: di certo nelle intenzioni rossoblù il prezzo è fissato. Lucumì piace molto alla, con Gasperini che aveva provato a farselo acquistare già all’Atalanta, e qualche giorno fa è arrivata una proposta dal, che giocherà la prossima Champions e. La Turchia non è proprio la destinazione dei sogni, nonostante la Coppa più nobile, e in tal senso può essere più stuzzicante per Lucumì - e anche per il Bologna, viste le disponibilità economiche - l’interesse dell’emerso nelle ultime ore. Il mercato comincia a muoversi, attorno a Lucumì e non solo: anche su Ndoye, su cui continua a lavorare alacremente il, iniziano i primi sondaggi dalla Premier League. L’estate entra nel vivo, anche perché dalle cessioni dei titolari (sia sul piano tecnico sia sul piano economico) sarà più chiaro il programma del Bologna per quanto riguarda gli acquisti.

Tutti gli AGGIORNAMENTI in TEMPO REALE! Unisciti al canale WHATSAPP DI CALCIOMERCATO.COM: clicca qui