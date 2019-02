Il difensore del Bologna Lyanco, arrivato dal Torino a gennaio, si presenta in conferenza stampa: "Sono davvero felice di aver esordito nel migliore dei modi, ho visto voglia di vincere e sono felice. L'infortunio? Mi sono fatto male ma vediamo la prossima settimana, farò di tutto per rientrare il prima possibile. Mi sono trovato bene con Danilo al fianco, è una brava persona e ci conoscevamo già, ma in generale mi sono trovato bene con tutti. Io volevo un'opportunità, con Mihajlovic avevo già lavorato e sapevo che sarebbe stata una grande occasione. Guardando la squadra da fuori so che possiamo uscire dalla zona calda, vogliamo la salvezza".