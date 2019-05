Lyanco tornerà al Torino quest'estate: ha conquistato il pubblico del Bologna in questi 5 mesi, ma il prestito è secco e dunque dovrà rientrare alla base. Come riporta Tuttosport, l'amministratore delegato rossoblu Claudio Fenucci le sta provando tutte per tenere in Emilia il difensore brasiliano arrivato a gennaio a titolo temporaneo, ma il Toro non ha intenzione di privarsene.