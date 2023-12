Sirene inglesi per Zirkzee, dato nel mirino del Manchester United. Intanto il Bologna cerca un suo vice sul mercato di gennaio. Il primo nome sulla lista è sempre quello di Santiago Castro. Il 19enne argentino del Velez Sarsfield può arrivare per 7 milioni di euro, ma è stato preconvocato nell'Under 23 di Javier Mascherano per il torneo Preolimpico in Venezuela dal 20 gennaio all'11 febbraio. Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, in difesa possibile scambio col Sassuolo tra Erlic e Bonifazi, richiesto pure da Cagliari, Salernitana e Torino.