Federico Mattiello esulta dopo il primo gol in Serie A, segnato alla Roma. "Abbiamo fatto la gara perfetta ed è destino essere riusciti a far gol alla Roma contro la quale mi ero infortunato”, le parole dell'esterno del Bologna riportate da La Gazzetta dello Sport: “L'esultanza alla CR7? E’ stata la prima cosa che mi è venuta in mente, forse è un po’ esagerata ma va bene…”.