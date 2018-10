Ibrahim Mbaye, difensore del Bologna, parla all’inaugurazione di uno store in città. Queste le parole rilasciate al club rossoblù: “Sono contento di aver segnato, spero di farne altri. Peccato per i gol presi, così è il calcio. Cercheremo di non prenderli nelle prossime partite. Come sto? Bene, cerco di farmi trovare pronto, in ogni momento. La Nazionale? Fa sempre piacere giocare per la propria Nazione, è un grande onore”.