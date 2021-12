Gary Medel è diventato inamovibile nella difesa a tre di Sinisa Mihajlovic dopo che la scorsa sessione di mercato lo voleva in partenza dal Bologna, anche a causa del suo contratto in scadenza il prossimo giugno. La Gazzetta delle Sport riporta: Riccardo Bigon, direttore sportivo dei felsinei, ora vorrebbe il rinnovo del 34enne cileno almeno per un altro anno.