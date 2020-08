Il Bologna lavora sul mercato alla ricerca di rinforzi per Mihajlovic. Oltre al terzino destro De Silvestri a parametro zero dal Torino, si cerca un difensore centrale: sempre con i granata si tratta il brasiliano Lyanco. Secondo Tuttosport, interessa anche Ferrari del Sassuolo. Altri profili seguiti sono Hickey (Heart of Midlothian), Supryaga (Dinamo Kiev), Esposito (Inter), Tripaldelli e Marchizza (Sassuolo). In uscita il centrocampista Donsah piace all'Udinese.