Il tecnico del Bologna Sinisa Mihajlovic ha parlato a Dazn dopo il successo per 0-3 ottenuto sul campo del Sassuolo. “Abbiamo vinto meritatamente, gestendo bene la gara dopo i primi 10 minuti di sofferenza. Non a caso abbiamo vinto 3-0. Avevo detto ai ragazzi che era come una finale, eravamo per la prima volta dopo mesi nella parte destra della classifica e oggi dovevamo vincere a tutti i costi per tornare nella parte sinistra. Siamo stati cattivi davanti alla porta, anche se potevamo fare qualche gol in più”.



OBIETTIVO - “Non è facile, ma noi nel girone d’andata siamo stati sempre nella parte sinistra a parte l’ultima settimana. Questo gruppo cresce: negli ultimi quattro anni è il punteggio migliore nel girone d’andata. Abbiamo ridotto il gap dalle squadre che lottano per l’Europa. Il punto di riferimento è sempre stato il Sassuolo: quest’anno siamo sempre stati davanti a loro. Dobbiamo continuare così, sapendo che la strada e lunga e che c’è tutto il girone di ritorno. Andiamo avanti così”.



ARNAUTOVIC - “Non l’ho visto quando è uscito. Ha fatto quello che doveva fare, poi è uscito per tenere forze fresche e andare a pressarli vista la loro reazione nella ripresa. Hanno fatto bene tuti, anche quelli che sono entrati. Barrow poteva sfruttare qualche occasione, ma si è trovato nelle occasioni per segnare”.



ORSOLINI - “Dopo aver cambiato modulo, lui o Skov Olsen dovevano fare i quinti di centrocampo. Quando hanno fatto quel ruolo, sono stati molto applicati. Con lo Spezia Orsolini è stato il migliore fino a quando è stato in campo. L’importante è che sfruttino le occasioni quando giocano”.