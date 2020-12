. L’uscita del presidente, che ha preteso un decimo posto, non deve essere piaciuta a Sinisa, che per tutta risposta ha schierato una formazione rabberciata non solo per le tante assenze. La prima vittima sacrificale è Ravaglia un ragazzo bolognese che aveva atteso il giorno del debutto con la comprensibile emozione del momento e con l’orgoglio di essere preferito a Da Costa, secondo portiere di ordinanza. Il povero figlio, che aveva convocato i parenti per celebrare una festa, ha incassato cinque gol in 45 minuti dalla Roma che deve essergli sembrata una squadra di marziani. Un infortunio lo ha ulteriormente avvilito costringendolo a stringere i denti dimostrando, se non altro, di avere carattere.Meglio così forse. E comunque sarebbe sbagliato puntare i riflettori soltanto sul giovane portiere. Il Bologna si è sfaldato da solo e forse è inutile giudicare i singoli. Altrimenti si dovrebbe chiedere l’esclusione permanente di Danilo, letteralmente preso in giro da Dzeko, e consigliare il ritiro di De Silvestri, travolto da quell’ossesso di Spinazzola. Si comincia parlando degli sconfitti senza voler togliere alla Roma l’apprezzamento che merita: un goffo autogol di Cristante che nel secondo tempo ha concesso anche il bis, accanendosi contro Pau Lopez, che nell’occasione festeggiava il ventiseisimo compleanno e forse anche il recupero della titolarità.Della Roma, che aveva Fonseca in tribuna per la nota squalifica, si può dire solo bene. I cinque gol avrebbero potuto essere il doppio se Dzeko non di fosse divorato un paio di gol clamorosi e se Borja Majoral non fosse stato inibito da un palo. In generale una squadra in crescita con un paio di note da sottolineare. La prima:. Secondo:e una classe che vanno sottolineate.Marcatori: 5’ pt Poli aut. (B), 10’ pt Dzeko (R), 15’ pt Pellegrini (R), 24’ pt Cristante aut. (R), 35’ Veretout (R), 44’ pt Mkhitaryan (R).Assist: 10’ pt Pellegrini (B), 15’ pt Spinazzola (R), 35’ pt Mkhitaryan (R), 44’ pt Karsdorp (R).Bologna (4-2-3-1): Ravaglia; De Silvestri, Danilo, Tomiyasu, Mbaye (1’ st Paz); Poli (1’ st Medel), Svanberg (1’ st Dominguez); Vignato (33’ st Pagliuca), Soriano (24’ st Baldursson), Barrow; Palacio. All. Mihajlovic.Roma (3-4-2-1): Pau Lopez; Ibanez, Cristante, Kumbulla (21’ st Smalling); Karsdorp (45' st Calafiori), Villar (44' st Diawara), Veretout (37’ st Perez), Spinazzola; Mkhitaryan, Pellegrini; Dzeko (36’ st Mayoral). All. Campos.Arbitro: Calvarese di Torino.Ammoniti: 43’ pt Veretout (R), 4’ st Ibanez (R), 8’ st Soriano (B), 18’ st Vignato (B), 19’ st Mihajlovic (B), 33’ st Baldursson (B), 45' Dominguez (B).