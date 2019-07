Sinisa Mihajlovic ha iniziato oggi le terapie contro la leucemia. Il Bologna tramite un comunicato ha reso noto che già da oggi il serbo sarà in Ospedale: "Lo aveva detto sabato in conferenza stampa: “Non vedo l’ora di entrare in ospedale. Prima comincio le cure, prima finisco”. Sinisa Mihajlovic anche stavolta è stato di parola: d’accordo con lo staff medico del Bologna e del reparto di ematologia dell’Istituto Seragnoli del Policlinico Sant’Orsola, il tecnico ha addirittura anticipato a oggi il suo ingresso in ospedale, previsto originariamente per domani. All’attacco, fin dal primo momento, come aveva promesso. E noi con lui. Forza Sinisa!"