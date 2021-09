L'allenatore del Bologna Sinisa Mihajlovic ha parlato così in conferenza stampa alla vigilia della sfida col Verona: "Aver perso un giocatore come Tomiyasu a poche ore dalla fine del mercato non è stato il massimo. Se sta all'Arsenal è anche merito mio e del mio staff. Arnautovic? E' un giocatore importantissimo, ha quella sana ignoranza che serve".