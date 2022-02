Arnautovic come Mancini? Sì, secondo Mihajlovic. Soprattutto dopo la doppietta con lo Spezia, che ha regalato la vittoria al suo Bologna: “È un giocatore diverso dagli altri attaccanti - ha detto l’allenatore rossoblù a Sky nel post partita - Mi ricorda un po' Mancini. Gli piace più fare assist che gol, ma guardando anche le altre occasioni avute sono stato io a dirgli di tirare in porta. Oggi l’ha fatto tanto d si è sacrificato, ha fatto quello per cui l’abbiamo preso. Sta bene, ora deve continuare così”.